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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

3.10.2022 10:55
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Konu : Goldman Sachs İnternational  (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz BIST30 Endeksine dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066601


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler0:48:
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BARMA 49,98 54.516.101 % 9,99  
ROYAL 5,70 117.409 % 9,83  
ZOREN 3,91 141.669.663 % 9,52  
CEMTS 35,24 75.049.770 % 8,23  
RAYSG 14,09 1.009.294 % 7,56  
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0:48: Alış Satış %  
Dolar 18,5574 18,5697 % 0,37  
Euro 18,2371 18,2513 % 0,63  
Sterlin 20,7092 20,8131 % 0,51  
Frank 18,7355 18,8484 % 0,35  
Riyal 4,9253 4,9500 % 0,31  
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0:48: Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 2,52  
Altın Gr. 993 993 4,62  
Cumhuriyet 6.624 6.724 -33,00  
Tam 6.682 6.751 19,00  
Yarım 3.251 3.297 6,00  
Çeyrek 1.631 1.649 3,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 0,30  
Gümüş Gr. 11,54 11,55 0,22  
B. Petrol 88,12 88,12 2,98  
Seans Raporu 0:48:
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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