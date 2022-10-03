***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
3.10.2022 10:55
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu : Goldman Sachs İnternational (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Yaşanan teknik bir sorun nedeniyle piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz BIST30 Endeksine dayalı varantlar için Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Varant piyasasına kotasyon girilememektedir. Borsa İstanbul A.Ş uygulamaları çerçevesinde varantlarımız piyasada işlem görmeye devam etmekte olup varantlarımızın güncel fiyatlarını https://www.goldmansachs.com.tr adresinden takip edebilirsiniz. Söz konusu teknik sorunun giderilmesini takiben piyasaya kotasyon verilmesi ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılması sağlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066601
BIST
0:48:3.242
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 62,26
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.242
En Düşük
3.196
0:48:18,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0680
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5697
En Düşük
18,4910
0:48:18,2513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1150
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2774
En Düşük
18,1202
0:48:992,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,64
|Açılış
|: 992,86
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler0:48:
|BARMA
|49,98
|54.516.101
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,91
|141.669.663
|% 9,52
|
|CEMTS
|35,24
|75.049.770
|% 8,23
|
|RAYSG
|14,09
|1.009.294
|% 7,56
|
|ULUFA
|4,50
|9.706.340
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|399.809
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,36
|9.916.680
|% -8,80
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,21
|30.093.074
|% -6,92
|
|THYAO
|73,05
|1.455.120.639
|% 3,47
|
|SASA
|68,60
|503.830.371
|% 0,59
|
|TUPRS
|301,50
|480.299.667
|% 4,11
|
|SISE
|26,00
|446.904.765
|% 2,28
|
|EKGYO
|3,94
|379.747.793
|% 1,81
|
|EKGYO
|3,94
|379.747.793
|% 1,81
|
|ODAS
|6,29
|330.157.066
|% -0,79
|
|YKBNK
|7,15
|303.105.878
|% 1,13
|
|ZOREN
|3,91
|141.669.663
|% 9,52
|
|CONSE
|4,77
|152.049.150
|% 5,76
|
|0:48:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5574
|18,5697
|% 0,37
|
|Euro
|18,2371
|18,2513
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,7092
|20,8131
|% 0,51
|
|Frank
|18,7355
|18,8484
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9253
|4,9500
|% 0,31
|
|0:48:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,52
|
|Altın Gr.
|993
|993
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.682
|6.751
|19,00
|
|Yarım
|3.251
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,55
|0,22
|
|B. Petrol
|88,12
|88,12
|2,98
|