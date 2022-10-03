***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.10.2022 11:15
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International (İhraççı) BIST30 Endeksine Dayalı Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorunun giderilmesi hk.
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen BIST30 Endeksine dayalı varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş ve kotasyon iletimi saat 11:03 itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066633
BIST
13:583.284
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 103,62
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
13:5818,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:5818,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:58994,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,32
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:58
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|80.162.851
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.392.994
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.105.449
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.200.016
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.951
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.033.690
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UZERB
|43,60
|1.101.199
|% -7,12
|
|THYAO
|75,00
|4.089.904.354
|% 6,23
|
|SASA
|71,10
|1.830.951.657
|% 4,25
|
|TUPRS
|313,60
|1.453.883.013
|% 8,29
|
|ASELS
|30,16
|1.119.100.269
|% 2,94
|
|YKBNK
|7,34
|1.105.591.517
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,98
|942.419.293
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,34
|1.105.591.517
|% 3,82
|
|ODAS
|6,42
|705.591.935
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,70
|1.001.517.163
|% 3,63
|
|ISCTR
|7,79
|636.193.168
|% 3,59
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5668
|18,5689
|% 0,36
|
|Euro
|18,1737
|18,1999
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,7306
|20,8346
|% 0,62
|
|Frank
|18,6850
|18,7976
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9267
|4,9514
|% 0,34
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|4,21
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,52
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.743
|19,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,23
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|3,13
|