***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.10.2022 08:34
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 07/10/2022-13/10/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071903
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5841
En Düşük
18,5217
18:0518,2028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0571
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05997,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,31
|Açılış
|: 997,71
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
997,77
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5728
|18,5785
|% 0,21
|
|Euro
|18,1817
|18,2028
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9576
|21,0627
|% -0,06
|
|Frank
|18,5279
|18,6395
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|4,07
|
|Altın Gr.
|997
|997
|2,77
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.730
|6.811
|21,00
|
|Yarım
|3.279
|3.330
|10,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.664
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,05
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,10
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RHEAG
Yüzde 4.65 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 101, 568 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 43 artarak (% 1.13 ) 3, 887
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, MZHLD, COSMO
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, AKBNK
-
17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de