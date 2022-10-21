***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.10.2022 09:55
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 14/10/2022-20/10/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073222
BIST
12:153.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 15,29
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.920
En Düşük
3.888
12:1518,6045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0023
|Açılış
|: 18,7130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
12:1518,1491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0590
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1305
12:15970,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,96
|Açılış
|: 970,32
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler12:15
|KTSKR
|44,90
|107.524.049
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|371.474.360
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|236.902.651
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|25.289.751
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|14.946.854
|% 9,99
|
|ETILR
|8,80
|54.420.305
|% -5,17
|
|DAGHL
|28,84
|12.855.735
|% -3,87
|
|SONME
|43,50
|7.307.711
|% -3,50
|
|HKTM
|70,25
|29.020.841
|% -3,50
|
|OZGYO
|3,64
|46.186.745
|% -3,45
|
|THYAO
|98,60
|2.543.899.389
|% -0,45
|
|TUPRS
|374,90
|1.582.570.218
|% 1,82
|
|SASA
|88,65
|1.063.368.397
|% 3,99
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|AKBNK
|15,66
|963.904.924
|% -0,57
|
|EKGYO
|4,51
|603.851.961
|% 0,22
|
|TSKB
|2,85
|362.463.198
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,97
|218.735.542
|% 3,14
|
|YKBNK
|9,63
|1.033.167.133
|% -0,62
|
|ISGYO
|7,29
|762.041.119
|% 9,95
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6045
|% -0,01
|
|Euro
|18,1378
|18,1491
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,6681
|20,7718
|% -0,78
|
|Frank
|18,3355
|18,4460
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,08
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,46
|
|Altın Gr.
|969
|970
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.659
|-65,00
|
|Tam
|6.593
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.212
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,38
|91,38
|-1,00
|