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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

21.10.2022 09:55
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen   varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 14/10/2022-20/10/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073222


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KTSKR 44,90 107.524.049 % 10,00  
SMRTG 75,90 371.474.360 % 10,00  
ERCB 63,80 236.902.651 % 10,00  
ALKA 139,70 25.289.751 % 10,00  
MRSHL 330,30 14.946.854 % 9,99  
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12:15 Alış Satış %  
Dolar 18,6021 18,6045 % -0,01  
Euro 18,1378 18,1491 % -0,32  
Sterlin 20,6681 20,7718 % -0,78  
Frank 18,3355 18,4460 % -0,66  
Riyal 4,9349 4,9597 % 0,08  
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12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.623 -5,46  
Altın Gr. 969 970 -3,69  
Cumhuriyet 6.560 6.659 -65,00  
Tam 6.593 6.695 -14,00  
Yarım 3.212 3.273 -7,00  
Çeyrek 1.604 1.636 -5,00  
Gümüş.Ons 18,37 18,40 -0,28  
Gümüş Gr. 11,00 11,02 -0,17  
B. Petrol 91,38 91,38 -1,00  
Seans Raporu 12:15
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