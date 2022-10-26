***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.10.2022 14:41
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO, SISE, THYAO, TKFEN, TOASO, TTKOM, TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine Dayalı Olarak İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.
Goldman Sachs International tarafından 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Aralık 2022 ve 31/01/2023 vadeli ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO,SISE,THYAO,TKFEN,TOASO,TTKOM,TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahi
17:233.927
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -49,07
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:2318,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0024
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:2318,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0803
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:23995,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 995,35
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:21
|HEDEF
|12,10
|88.067.697
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|138.730.265
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.094.596
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.695.720
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,69
|34.900.261
|% -5,83
|
|THYAO
|98,80
|7.919.681.396
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,28
|3.073.046.284
|% -3,17
|
|PETKM
|13,46
|2.489.826.618
|% 0,67
|
|TUPRS
|375,50
|2.382.852.284
|% 2,07
|
|SISE
|33,34
|2.356.669.562
|% -1,94
|
|EKGYO
|4,48
|1.481.450.512
|% -1,97
|
|TSKB
|3,12
|1.005.629.111
|% 0,97
|
|SKBNK
|2,11
|434.629.854
|% 1,44
|
|AKBNK
|15,28
|3.073.046.284
|% -3,17
|
|PETKM
|13,46
|2.489.826.618
|% 0,67
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6000
|18,6109
|% 0,02
|
|Euro
|18,6744
|18,6906
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,5639
|21,6720
|% -0,00
|
|Frank
|18,7683
|18,8813
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,08
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|0,59
|
|Altın Gr.
|995
|996
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.684
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.257
|3.296
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,02
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,27
|