***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International tarafından ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO, SISE, THYAO, TKFEN, TOASO, TTKOM, TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine Dayalı Olarak İhraç Edilecek Yatırım Kuruluşu Varantlarının Katsayılarında (Çarpan) Yapılan Değişiklik Hk.Goldman Sachs International tarafından 27 Ekim 2022 tarihi itibarıyla ihraç edilecek 30 Aralık 2022 ve 31/01/2023 vadeli ARCLK, ASELS, EREGL, FROTO,SISE,THYAO,TKFEN,TOASO,TTKOM,TUPRS paylarına ve BIST30 Endeksine dayalı yatırım kuruluşu varantları ve söz konusu tarihten sonra ihraç edilecek yatırım kuruluşu varantları da dahi