***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.10.2022 18:29
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 27/10/2022 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 28/10/2022 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074810
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -41,84
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
18:0518,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
18:0518,6364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1340
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
18:05995,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 995,39
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|14,30
|747.347
|% 10,00
|
|FONET
|13,75
|139.087.655
|% 10,00
|
|ATLAS
|1,87
|6.983.550
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|90.130.432
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.546.943
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|8.346.817
|% -9,96
|
|DERHL
|6,55
|238.248.056
|% -9,90
|
|KERVN
|0,59
|3.236.316
|% -9,23
|
|DOGUB
|9,35
|38.294.152
|% -9,14
|
|DITAS
|35,32
|19.080.658
|% -8,26
|
|THYAO
|99,40
|8.821.028.961
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|TUPRS
|372,80
|2.753.196.203
|% 1,33
|
|PETKM
|13,50
|2.694.905.255
|% 0,97
|
|SISE
|33,30
|2.604.906.701
|% -2,06
|
|EKGYO
|4,52
|1.722.118.606
|% -1,09
|
|TSKB
|3,12
|1.048.418.654
|% 0,97
|
|AKBNK
|15,23
|3.691.048.950
|% -3,49
|
|SKBNK
|2,11
|474.219.999
|% 1,44
|
|YKBNK
|9,27
|1.954.092.741
|% -2,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6012
|18,6064
|% -0,01
|
|Euro
|18,6204
|18,6364
|% -0,71
|
|Sterlin
|21,4969
|21,6047
|% -0,31
|
|Frank
|18,7359
|18,8488
|% -0,21
|
|Riyal
|4,9375
|4,9622
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-1,67
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.665
|6.735
|-33,00
|
|Yarım
|3.248
|3.294
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.646
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,04
|95,04
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YAPRK
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 46.02 lira fiyatla işlem gören hissede 360, 224 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, VESTL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 07 kaybederek (% -1.34 ) 3, 465
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEDEF, ATLAS, DOBUR, FONET, AYES, ORMA, TUCLK, MTRYO, VKING, ADEL