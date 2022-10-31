***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2022 14:37
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 30/09/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 30/09/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 15/11/2022 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 30/09/2022 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 30/09/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların Türkçe tercümesi en geç 15/11/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075269
BIST
14:383.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 61,20
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:3818,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:3818,4919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0447
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:38982,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 982,33
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:38
|AKCNS
|44,00
|100.895.897
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.460.980
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|262.490.902
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|813.775.849
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.359.059
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|113.419.737
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,70
|12.518.144
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,85
|32.070.588
|% -6,75
|
|THYAO
|98,85
|3.606.622.711
|% 1,96
|
|SASA
|118,60
|1.964.610.778
|% 8,51
|
|AKBNK
|14,48
|1.759.458.376
|% -1,36
|
|YKBNK
|8,92
|1.447.688.136
|% 0,45
|
|TUPRS
|373,20
|1.373.211.019
|% 2,08
|
|EKGYO
|4,40
|929.983.236
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,92
|1.447.688.136
|% 0,45
|
|ISCTR
|9,07
|1.169.468.451
|% 0,22
|
|SKBNK
|2,04
|259.000.435
|% -0,49
|
|AKBNK
|14,48
|1.759.458.376
|% -1,36
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6198
|% 0,21
|
|Euro
|18,4869
|18,4919
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4196
|21,5271
|% -0,45
|
|Frank
|18,5334
|18,6451
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% 0,22
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.642
|-3,05
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|6.575
|6.676
|10,00
|
|Tam
|6.605
|6.661
|-75,00
|
|Yarım
|3.218
|3.254
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|-1,20
|