***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.10.2022 20:49
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen 31/10/2022 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların itfa fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören 31 Ekim 2022 vadeli yurtiçi dayanak varlık ve göstergelere dayalı varantların vade sonu itfa fiyatlarını içeren tablo ekte yer almaktadır. Sermaye Piyasası Aracı Notunun 4.1.13 nolu maddesinde yer alan "Vade sonunda piyasa kapandıktan sonra İhraççı tarafından vade sonu Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri açıklanarak yatırımcılara duyurulur. Uluslararası Dayanak Varlık/Göstergeler için Dayanak Varlık/Gösterge Uzlaşı değeri zaman dilimi farklarından dolayı vade sonundan bir gün sonra açıklanabilir." ifadesi çerçevesinde Uluslararası paylara ve endekslere dayalı varantların itfa fiyatları 01/11/2022 tarihinde açıklanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075697
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,4095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1271
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05978,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,81
|Açılış
|: 978,91
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6102
|18,6125
|% 0,17
|
|Euro
|18,3978
|18,4095
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,2759
|21,3826
|% -1,12
|
|Frank
|18,4925
|18,6039
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.636
|-9,18
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-3,38
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.596
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.214
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,65
|91,65
|-2,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de