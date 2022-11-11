***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.11.2022 09:20
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 04.11.2022 - 10.11.2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079329
BIST
12:094.520
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 52,84
|Açılış
|: 4.541
|
|Önceki Kapanış
|: 4.467
|
4.552
En Düşük
4.503
12:0918,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0697
|Açılış
|: 18,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,5893
En Düşük
18,4566
12:0919,0482
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1964
|Açılış
|: 18,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
19,0652
En Düşük
18,8141
12:091.051,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 8,02
|Açılış
|: 1.051,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.043,51
|
1.053,39
En Düşük
1.039,37
BIST En Aktif Hisseler12:07
|AKENR
|4,40
|84.717.380
|% 10,00
|
|MAALT
|314,00
|39.317.725
|% 9,98
|
|ALCTL
|89,25
|15.796.001
|% 9,98
|
|BRSAN
|65,80
|74.120.264
|% 9,94
|
|PRDGS
|8,68
|350.854.091
|% 9,60
|
|SNGYO
|4,23
|15.545.732
|% -10,00
|
|TRILC
|12,22
|107.960.980
|% -4,31
|
|KNFRT
|13,18
|29.606.685
|% -4,01
|
|KENT
|173,10
|112.169
|% -3,78
|
|DGNMO
|5,53
|25.965.468
|% -3,66
|
|THYAO
|114,00
|3.628.388.697
|% 0,53
|
|EREGL
|37,52
|3.215.304.201
|% -0,05
|
|ASELS
|40,04
|2.893.576.549
|% 5,26
|
|PETKM
|14,54
|1.643.621.549
|% 0,41
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|EKGYO
|5,43
|1.059.630.822
|% 0,93
|
|ODAS
|10,64
|1.496.839.980
|% 6,61
|
|YKBNK
|9,97
|1.370.209.136
|% 2,05
|
|TSKB
|3,17
|409.838.458
|% 1,28
|
|PSGYO
|8,41
|708.512.172
|% 6,73
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5535
|18,5596
|% 0,38
|
|Euro
|19,0347
|19,0482
|% 1,04
|
|Sterlin
|21,7277
|21,8366
|% 0,63
|
|Frank
|19,2267
|19,3425
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9200
|4,9446
|% 0,34
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|7,53
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|7,48
|
|Cumhuriyet
|6.847
|6.951
|55,00
|
|Tam
|6.961
|7.046
|28,00
|
|Yarım
|3.381
|3.445
|14,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.722
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,85
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|0,15
|
|B. Petrol
|96,27
|96,27
|2,60
|