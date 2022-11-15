***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs İnternational Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hkGoldman Sachs İnternational tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülen varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde seans açılış sonrasında teknik sorun yaşanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa Yapıcı kotasyonlarının emir iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş olup, kotasyon iletimi saat 10:42 Itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.Ünlü Menkul Değerler A.ŞSaygılarımlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080073BIST