***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.11.2022 13:25
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs İnternational Varant Kotasyonlarında yaşanan teknik sorun hk
Goldman Sachs İnternational tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş tarafından yürütülen varant kotasyonlarının Borsa İstanbul A.Ş. varant piyasasına iletiminde seans açılış sonrasında teknik sorun yaşanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde, piyasa Yapıcı kotasyonlarının emir iletiminde yaşanan teknik sorun giderilmiş olup, kotasyon iletimi saat 10:42 Itibarıyla normal işleyişine dönmüştür.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş
Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080073
BIST
14:404.614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,95
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:4018,6165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:4019,3878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1673
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:401.062,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.062,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:40
|BRLSM
|22,22
|157.237.605
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.016.191.672
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|BARMA
|103,60
|85.582.950
|% 9,98
|
|KARSN
|12,24
|678.593.340
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.703.353
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|627.967.555
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|OSMEN
|47,64
|4.114.705
|% -6,59
|
|THYAO
|109,30
|7.013.004.697
|% -0,36
|
|ASELS
|42,00
|4.387.421.416
|% 0,72
|
|EREGL
|37,02
|3.840.355.123
|% -0,86
|
|ODAS
|11,56
|3.709.916.772
|% -2,78
|
|PETKM
|14,98
|3.606.919.575
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,32
|772.343.069
|% 0,43
|
|ALBRK
|2,80
|902.221.215
|% 9,80
|
|ISCTR
|9,50
|3.007.619.345
|% 2,59
|
|ODAS
|11,56
|3.709.916.772
|% -2,78
|
|YKBNK
|10,19
|2.943.126.671
|% 3,87
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6074
|18,6165
|% 0,07
|
|Euro
|19,3766
|19,3878
|% 0,87
|
|Sterlin
|22,0141
|22,1245
|% 0,96
|
|Frank
|19,7076
|19,8263
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9366
|4,9614
|% 0,04
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|