***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.11.2022 15:19
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlar hk
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International'ın 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080095
BIST
18:004.655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 84,38
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1513
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.059,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,72
|Açılış
|: 1.059,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HKTM
|101,20
|356.255.408
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|58.734.519
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.326.070
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.560.284
|% 10,00
|
|AGESA
|34,36
|509.244.799
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|204.238.397
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|998.484.506
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|GARFA
|21,74
|6.208.278
|% -8,96
|
|ATSYH
|135,10
|3.830.805
|% -8,65
|
|THYAO
|109,10
|9.460.761.981
|% -0,55
|
|EREGL
|37,58
|8.697.940.939
|% 0,64
|
|ODAS
|12,30
|5.936.423.522
|% 3,45
|
|ASELS
|41,14
|5.724.933.037
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,18
|5.294.043.867
|% 6,24
|
|YKBNK
|10,78
|5.272.258.665
|% 9,89
|
|ISCTR
|9,68
|4.896.074.643
|% 4,54
|
|ODAS
|12,30
|5.936.423.522
|% 3,45
|
|TSKB
|3,26
|1.411.943.933
|% 2,52
|
|SKBNK
|2,34
|1.005.310.069
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6096
|18,6186
|% 0,08
|
|Euro
|19,3500
|19,3613
|% 0,73
|
|Sterlin
|22,1348
|22,2458
|% 1,52
|
|Frank
|19,6240
|19,7422
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9372
|4,9619
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.031
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.415
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,03
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,81
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
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17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında