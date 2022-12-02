***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.12.2022 09:36
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 25.11.2022-01.12.2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083820
BIST
10:495.040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,53
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
10:4918,6453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
10:4919,6174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
10:491.079,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.079,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ALFAS
|201,30
|746.289.601
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.269.989
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|252.626.333
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.530.287
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|BFREN
|4.024,80
|27.792.479
|% -4,97
|
|MERIT
|42,20
|31.629.586
|% -4,78
|
|MANAS
|60,70
|11.938.746
|% -4,71
|
|KOZAL
|411,70
|2.703.440.179
|% 1,70
|
|THYAO
|126,60
|1.906.131.201
|% 1,77
|
|KOZAA
|52,05
|1.012.159.684
|% 3,69
|
|EREGL
|42,26
|915.588.268
|% -0,52
|
|ASELS
|48,38
|800.674.499
|% 1,34
|
|EKGYO
|7,25
|703.096.321
|% 1,54
|
|SKBNK
|2,76
|171.143.263
|% 1,10
|
|ADESE
|1,74
|85.309.433
|% 0,58
|
|DOHOL
|8,37
|391.452.266
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,71
|494.855.987
|% -1,38
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6307
|18,6453
|% 0,07
|
|Euro
|19,6007
|19,6174
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,7848
|22,8991
|% 0,18
|
|Frank
|19,8442
|19,9637
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,04
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-1,04
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.264
|-10,00
|
|Yarım
|3.490
|3.551
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,79
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,69
|0,03
|
|B. Petrol
|87,20
|87,20
|0,32
|
Seans Raporu
10:49
daha fazla
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 93 kaybederek (% -0.39 ) 5, 413
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11:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, EKGYO
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11:04
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALFAS, YBTAS
-
11:04XU100
Endeks 5, 041 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 24, 040.00 milyon TL de
-
11:04YEOTK
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 80.45 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 589 adet işlem