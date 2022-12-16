***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.12.2022 09:27
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 09/12/2022-15/12/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087680
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6741
En Düşük
18,6099
18:0519,8951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0731
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9123
En Düşük
19,7888
18:051.066,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.066,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.069,93
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|82,80
|44.259.649
|% 0,00
|
|ADEL
|86,65
|51.494.632
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|312.683.377
|% 0,00
|
|AGHOL
|105,20
|114.720.044
|% 0,00
|
|AGESA
|41,26
|79.322.551
|% 0,00
|
|ACSEL
|82,80
|44.259.649
|% 0,00
|
|ADEL
|86,65
|51.494.632
|% 0,00
|
|ADESE
|1,89
|312.683.377
|% 0,00
|
|AGHOL
|105,20
|114.720.044
|% 0,00
|
|AGESA
|41,26
|79.322.551
|% 0,00
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 0,00
|
|ASELS
|58,30
|7.907.752.922
|% 0,00
|
|AKBNK
|18,50
|5.865.902.164
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 0,00
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.341.195
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6378
|18,6518
|% 0,04
|
|Euro
|19,8438
|19,8951
|% 0,37
|
|Sterlin
|22,6855
|22,7992
|% 0,22
|
|Frank
|20,0317
|20,1524
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|4,10
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|1,62
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.210
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.492
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,75
|13,77
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,00
|81,00
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem