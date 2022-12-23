***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 08:05
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 16/12/2022-22/12/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089330
BIST
14:015.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -25,60
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
14:0118,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
14:0119,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0529
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
14:011.080,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,30
|Açılış
|: 1.080,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:59
|TERA
|12,10
|132.773
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|58.405.928
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.281.165
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.245.728
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.766.793
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,56
|546.684.270
|% -7,73
|
|BTCIM
|45,26
|172.972.791
|% -7,63
|
|GLRYH
|12,36
|173.443.474
|% -7,55
|
|SASA
|117,20
|401.345.827
|% -6,24
|
|THYAO
|141,80
|3.372.070.204
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|KOZAL
|588,00
|2.139.341.539
|% 4,40
|
|ENKAI
|28,34
|2.037.099.211
|% 1,50
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|EKGYO
|8,32
|1.966.132.040
|% 0,12
|
|SKBNK
|3,16
|537.993.826
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,12
|1.923.094.739
|% 1,94
|
|YKBNK
|12,19
|1.708.017.379
|% 0,99
|
|KRDMD
|18,45
|2.557.115.870
|% -0,32
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6820
|18,6855
|% 0,13
|
|Euro
|19,8369
|19,8539
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4820
|22,5947
|% 0,39
|
|Frank
|20,0025
|20,1230
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9525
|4,9774
|% 0,14
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|7,02
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|4,71
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.289
|7.341
|23,00
|
|Yarım
|3.530
|3.591
|13,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|2,02
|