***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.12.2022 10:59
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089375
BIST
13:545.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -20,83
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.449
En Düşük
5.371
13:5418,6839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
13:5419,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8680
En Düşük
19,7573
13:541.079,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,63
|Açılış
|: 1.079,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.081,51
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TERA
|12,10
|130.353
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|57.821.133
|% 10,00
|
|PLTUR
|19,49
|63.011.930
|% 9,99
|
|AHGAZ
|79,85
|20.237.663
|% 9,99
|
|BRKVY
|27,60
|3.740.186
|% 9,96
|
|OTTO
|94,50
|1.537.755
|% -10,00
|
|HEKTS
|40,60
|543.382.734
|% -7,64
|
|BTCIM
|45,32
|171.210.959
|% -7,51
|
|GLRYH
|12,43
|171.231.431
|% -7,03
|
|SASA
|117,10
|399.425.070
|% -6,32
|
|THYAO
|141,80
|3.336.361.372
|% -0,21
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|KOZAL
|589,40
|2.105.800.033
|% 4,65
|
|ENKAI
|28,40
|1.995.276.877
|% 1,72
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,29
|1.754.292.310
|% -0,24
|
|SKBNK
|3,16
|523.543.542
|% 0,96
|
|ISCTR
|13,15
|1.896.885.348
|% 2,18
|
|YKBNK
|12,23
|1.692.243.233
|% 1,33
|
|KRDMD
|18,44
|2.514.148.832
|% -0,38
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6761
|18,6804
|% 0,10
|
|Euro
|19,8338
|19,8434
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4793
|22,5921
|% 0,38
|
|Frank
|20,0045
|20,1251
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9528
|4,9777
|% 0,14
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,65
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.080
|4,54
|
|Cumhuriyet
|7.253
|7.362
|-27,00
|
|Tam
|7.288
|7.340
|22,00
|
|Yarım
|3.529
|3.590
|12,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.795
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|14,27
|14,29
|0,15
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,98
|