***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.12.2022 11:51
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen varantların yurtdışı resmî tatili nedeniyle işlem sıralarının kapalı olacağı tarihler
Goldman Sachs International'ın (İhraççı) faaliyetini sürdürdüğü ülke piyasalarının resmi tatil olması nedeniyle ve yatırımcıların mağduriyetini engellemek üzere Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 6.3 maddesinde yer alan "Dayanak varlığın işlem gördüğü piyasaların kapalı olması veya İhraççı'nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerde resmi tatil olması durumunda kotasyon verilmez ya da söz konusu menkul kıymetlerin işlem sıralarının geçici olarak kapatılması Borsadan talep edilir." hükmü çerçevesinde piyasa yapıcılığını yürüttüğümüz varantların işlem sıralarının kapalı olacağı tarihleri içeren "PDF" dosya ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091107
BIST
16:085.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 101,45
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
16:0818,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
16:0819,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1115
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
16:081.087,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,82
|Açılış
|: 1.087,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler16:08
|TERA
|17,71
|1.022.682
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,22
|77.466.320
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|828.629.932
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.912.050
|% 9,97
|
|ULUFA
|11,52
|100.406.791
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|PLTUR
|16,07
|1.215.301.407
|% -7,43
|
|KOZAL
|559,30
|6.176.875.335
|% -6,27
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|559,30
|6.176.875.335
|% -6,27
|
|THYAO
|142,80
|4.796.124.970
|% 1,93
|
|ENKAI
|34,24
|3.864.884.320
|% 7,40
|
|PETKM
|19,78
|3.050.647.725
|% 3,89
|
|SISE
|42,56
|2.973.025.509
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,39
|2.618.461.182
|% 2,82
|
|YKBNK
|11,93
|1.999.585.800
|% 2,93
|
|PETKM
|19,78
|3.050.647.725
|% 3,89
|
|KRDMD
|18,24
|2.621.051.802
|% 3,93
|
|TSKB
|4,34
|554.312.762
|% 1,88
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7147
|18,7177
|% 0,04
|
|Euro
|19,9473
|19,9681
|% 0,56
|
|Sterlin
|22,4485
|22,5611
|% 0,12
|
|Frank
|20,1761
|20,2977
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9618
|4,9866
|% -0,01
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.088
|1,82
|
|Cumhuriyet
|7.318
|7.428
|21,00
|
|Tam
|7.354
|7.405
|15,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|0,22
|
|B. Petrol
|83,04
|83,04
|-0,95
|