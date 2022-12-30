***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.12.2022 08:53
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 23/12/2022-29/12/2022 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091336
BIST
11:425.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 62,28
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:4218,7237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:4219,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0064
|Açılış
|: 20,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:421.093,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,94
|Açılış
|: 1.093,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TERA
|19,48
|2.432.818
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|10.768.155
|% 9,96
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|BRKSN
|23,40
|3.379.199
|% 9,65
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|ULUFA
|10,37
|45.825.758
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|BRKVY
|36,94
|229.932.977
|% -6,20
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|PRDGS
|10,56
|57.126.679
|% -4,95
|
|TUPRS
|540,30
|2.918.390.638
|% 6,67
|
|ASELS
|61,05
|2.747.353.078
|% 3,83
|
|THYAO
|144,70
|2.507.522.303
|% 1,69
|
|PETKM
|20,46
|1.914.759.045
|% 3,02
|
|TCELL
|38,80
|1.800.668.094
|% 1,57
|
|EKGYO
|8,70
|1.164.167.229
|% 0,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.172.972.018
|% -0,25
|
|PETKM
|20,46
|1.914.759.045
|% 3,02
|
|ISCTR
|13,02
|1.056.113.776
|% 0,77
|
|SKBNK
|3,08
|233.837.729
|% 0,65
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7157
|18,7237
|% 0,10
|
|Euro
|19,9752
|19,9818
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5048
|22,6177
|% -0,01
|
|Frank
|20,1696
|20,2911
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,04
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.363
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.565
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,86
|83,86
|0,40
|