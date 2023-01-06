***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.01.2023 08:10
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 30/12/2022-05/01/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094590
BIST
10:385.056
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -60,28
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.210
En Düşük
5.048
10:3818,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8192
En Düşük
18,7339
10:3819,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9628
En Düşük
19,7118
10:381.110,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.110,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,62
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler10:38
|BFREN
|6.267,00
|112.939.077
|% 8,92
|
|EGGUB
|101,90
|30.262.082
|% 7,60
|
|VERUS
|117,30
|14.573.375
|% 6,64
|
|CASA
|185,00
|114.515
|% 6,51
|
|TETMT
|266,90
|1.291.389
|% 5,37
|
|EYGYO
|18,56
|112.026.303
|% -9,99
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|ULUSE
|182,30
|8.828.143
|% -9,98
|
|TERA
|21,00
|65.070.513
|% -9,95
|
|KAREL
|18,51
|25.770.452
|% -9,44
|
|THYAO
|135,80
|2.210.692.700
|% 0,44
|
|EREGL
|39,54
|1.624.492.284
|% -1,35
|
|ASELS
|58,35
|1.167.246.054
|% -0,93
|
|EKGYO
|8,60
|919.358.005
|% 1,42
|
|ENKAI
|30,86
|873.834.916
|% -0,58
|
|EKGYO
|8,60
|919.358.005
|% 1,42
|
|YKBNK
|10,35
|486.748.263
|% -1,24
|
|KRDMD
|17,77
|766.742.185
|% -1,28
|
|EREGL
|39,54
|1.624.492.284
|% -1,35
|
|SKBNK
|2,70
|102.919.581
|% -1,10
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7836
|18,7885
|% 0,13
|
|Euro
|19,7636
|19,7780
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,2779
|22,3896
|% -0,05
|
|Frank
|19,9527
|20,0729
|% -0,03
|
|Riyal
|4,9820
|5,0070
|% 0,10
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.110
|1.110
|3,92
|
|Cumhuriyet
|7.486
|7.599
|-45,00
|
|Tam
|7.539
|7.610
|22,00
|
|Yarım
|3.651
|3.720
|11,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.860
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|0,18
|