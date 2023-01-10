***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.01.2023 14:07
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 10/01/2023 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 11/01/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099351
BIST
14:395.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -45,86
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
14:3918,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
14:3920,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0208
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
14:391.132,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.132,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler14:39
|EUHOL
|2,40
|76.580.004
|% 15,38
|
|SDTTR
|51,50
|3.730.969
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.444.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.485.572
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.189.550
|% 9,98
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|POLTK
|1.931,40
|49.206.370
|% -9,96
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|190.922.172
|% -9,83
|
|KATMR
|2,32
|296.610.373
|% -9,73
|
|ASELS
|60,10
|4.385.915.753
|% 1,69
|
|THYAO
|136,90
|4.054.012.529
|% -1,08
|
|EREGL
|39,86
|3.893.527.449
|% 0,10
|
|KRDMD
|18,79
|3.113.080.407
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,79
|2.633.803.349
|% 0,69
|
|EKGYO
|8,79
|2.633.803.349
|% 0,69
|
|YKBNK
|10,00
|1.795.417.365
|% -1,19
|
|KRDMD
|18,79
|3.113.080.407
|% 0,00
|
|KATMR
|2,32
|296.610.373
|% -9,73
|
|SKBNK
|2,85
|340.599.719
|% 0,35
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7702
|18,7808
|% 0,05
|
|Euro
|20,1592
|20,1697
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7721
|22,8863
|% -0,07
|
|Frank
|20,2903
|20,4125
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9851
|5,0101
|% 0,09
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,31
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.667
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.724
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.862
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,85
|79,85
|0,20
|
Seans Raporu
14:39
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14:52
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