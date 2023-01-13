***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.01.2023 08:39
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 06/01/2023-12/01/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101684
BIST
11:244.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,57
|Açılış
|: 4.952
|
|Önceki Kapanış
|: 4.971
|
5.019
En Düşük
4.926
11:2418,7926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 83,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 84,0300
|
18,8182
En Düşük
18,7471
11:2420,4020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 10,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0300
|
20,4273
En Düşük
20,3446
11:2414,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,04
|Açılış
|: 14,41
|
|Önceki Kapanış
|: 14,37
|
14,44
En Düşük
14,27
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ONCSM
|37,40
|4.966.757
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,07
|18.548.691
|% 10,00
|
|COSMO
|127,60
|3.916.810
|% 10,00
|
|ARMDA
|279,10
|18.767.817
|% 9,97
|
|ATSYH
|125,80
|2.273.709
|% 9,97
|
|ULUFA
|6,41
|3.522.712
|% -9,46
|
|EKGYO
|7,99
|1.524.748.242
|% -6,11
|
|TERA
|23,24
|6.158.215
|% -5,53
|
|ORMA
|60,20
|15.110
|% -5,05
|
|ALFAS
|237,70
|98.262.046
|% -4,92
|
|ASELS
|56,45
|2.612.515.004
|% 0,98
|
|EREGL
|40,08
|2.336.701.287
|% 1,26
|
|THYAO
|135,00
|2.129.400.474
|% -0,59
|
|KRDMD
|18,48
|2.080.658.573
|% -2,22
|
|EKGYO
|7,99
|1.524.748.242
|% -6,11
|
|EKGYO
|7,99
|1.524.748.242
|% -6,11
|
|KRDMD
|18,48
|2.080.658.573
|% -2,22
|
|YKBNK
|9,18
|1.008.535.328
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,62
|186.066.128
|% -0,76
|
|EREGL
|40,08
|2.336.701.287
|% 1,26
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7879
|18,7926
|% 0,05
|
|Euro
|20,3954
|20,4020
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8940
|23,0088
|% 0,11
|
|Frank
|20,1590
|20,2804
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.146
|1.147
|0,30
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.739
|7.797
|-13,00
|
|Yarım
|3.768
|3.815
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.908
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,03
|