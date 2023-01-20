***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.01.2023 09:38
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 13/01/2023-19/01/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103332
BIST
11:005.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 52,11
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.476
En Düşük
5.436
11:0018,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0159
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:0020,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0718
|Açılış
|: 20,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:001.168,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.168,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler10:58
|OTTO
|108,90
|256.869
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|34.683.954
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|17.863.738
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.665.908
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.440.772
|% 9,89
|
|BRKSN
|11,95
|5.045.564
|% -8,01
|
|PRDGS
|8,63
|34.889.548
|% -7,10
|
|ZOREN
|5,87
|298.767.545
|% -4,55
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ETYAT
|5,17
|1.989.961
|% -4,26
|
|THYAO
|154,90
|2.142.454.663
|% 0,19
|
|EREGL
|41,02
|1.400.190.963
|% 1,64
|
|ASELS
|62,70
|1.085.142.706
|% 1,62
|
|TCELL
|39,04
|1.034.097.138
|% 4,61
|
|KOZAL
|588,30
|977.634.851
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,55
|798.453.477
|% 1,42
|
|SKBNK
|2,91
|233.995.925
|% 2,11
|
|TSKB
|4,69
|249.549.986
|% 4,69
|
|ZOREN
|5,87
|298.767.545
|% -4,55
|
|KRDMD
|19,52
|926.291.749
|% 1,04
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7970
|18,8079
|% 0,10
|
|Euro
|20,4060
|20,4182
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,1760
|23,2922
|% -0,14
|
|Frank
|20,4317
|20,5548
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9905
|5,0156
|% 0,06
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,46
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.914
|7.978
|-10,00
|
|Yarım
|3.857
|3.904
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.952
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,53
|0,09
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|0,48
|
Seans Raporu
10:58
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11:11BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 987, 610 adet işlem
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11:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 07 artarak (% 0.81 ) 5, 999
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11:10
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11:10XU100
Endeks 5, 467 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 20, 453.00 milyon TL de
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11:10TURSG
Yüzde 5.02 oranında artışla 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 083, 113 adet işlem