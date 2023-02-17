***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.02.2023 08:28
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10/02/2023-16/02/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114589
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,0648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0842
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,3206
En Düşük
20,0272
18:051.108,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.108,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.106,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8578
|18,8625
|% 0,08
|
|Euro
|20,0515
|20,0585
|% -0,45
|
|Sterlin
|22,4628
|22,5754
|% -0,30
|
|Frank
|20,2087
|20,3304
|% -0,34
|
|Riyal
|5,0128
|5,0380
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-8,53
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.108
|-5,50
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.529
|7.605
|-51,00
|
|Yarım
|3.678
|3.721
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.861
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,49
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|13,01
|13,02
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|-0,94
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem