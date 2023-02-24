***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 08:51
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 17/02/2023-23/02/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116602
BIST
10:315.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,33
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.107
En Düşük
5.077
10:3118,8821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 19,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9081
En Düşük
18,7970
10:3120,0097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0144
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,2664
En Düşük
19,8826
10:311.106,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,25
|Açılış
|: 1.106,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.101,40
BIST En Aktif Hisseler10:31
|ULUSE
|347,60
|26.508.964
|% 10,00
|
|BRSAN
|76,75
|14.464.305
|% 9,96
|
|BOSSA
|13,07
|10.279.865
|% 9,83
|
|NUHCM
|159,80
|146.935.492
|% 7,61
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|DERHL
|5,30
|7.667.208
|% -7,02
|
|BASCM
|5,25
|1.453.772
|% -6,58
|
|CASA
|150,00
|2.314.470
|% -6,43
|
|VKING
|31,80
|4.528.139
|% -5,92
|
|ATLAS
|3,29
|1.585.884
|% -5,46
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|EREGL
|45,12
|1.062.299.787
|% 1,67
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|OYAKC
|42,84
|670.925.633
|% 7,21
|
|EKGYO
|8,27
|764.237.060
|% 2,22
|
|KRDMD
|22,48
|1.566.578.517
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,91
|495.002.516
|% 2,86
|
|ASTOR
|35,00
|936.650.509
|% 2,46
|
|AKBNK
|16,16
|399.216.501
|% 0,31
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8780
|18,8821
|% 0,04
|
|Euro
|19,9999
|20,0097
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,6227
|22,7361
|% -0,00
|
|Frank
|20,1084
|20,2295
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0168
|5,0420
|% 0,03
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|0,40
|
|Cumhuriyet
|7.547
|7.604
|-101,00
|
|Tam
|7.558
|7.620
|-4,00
|
|Yarım
|3.692
|3.729
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.846
|1.864
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,22
|21,26
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|0,71
|
Seans Raporu
10:31
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10:46AFYON
Yüzde 7.25 oranında artışla 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 902, 915 adet işlem
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10:45XU100
Endeks 5, 088 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 12, 289.00 milyon TL de
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10:45USAK
Yüzde 6.35 oranında artışla 4.52 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 460, 923 adet işlem
-
10:44BSOKE
Yüzde 5.88 oranında artışla 5.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 231 adet işlem
-
10:43MIATK
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 93.85 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 789 adet işlem