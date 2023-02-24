***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.02.2023 16:26
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International tarafından 24/02/2023 tarihinde ihraç edilen yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığını ise Ünlü Menkul Değerler A.Ş'nin üstleneceği 27/02/2023 tarihinde BIST Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak yatırım kuruluşu varantlarının satış fiyatları ile ilgili tablo ekte yer almaktadır. Söz konusu fiyatlar sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyatlar olup, yatırım kuruluşu Varantlarının Borsa İstanbul A.Ş'de işlem görmeye başlamasından itibaren satış fiyatları değişiklik gösterebilecek ve seans boyunca açılış fiyatından işlem görmeye devam etmesi esas olmayacaktır.
Şirketimiz seans boyunca açılış fiyatlarından kotasyon girme veya işlem yapma hususunda herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116709
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0946
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EMKEL
|5,39
|42.023.292
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|31.904.089
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.636.650
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.210.111.717
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.825.013
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|DERHL
|5,31
|24.576.424
|% -6,84
|
|CANTE
|70,75
|290.620.649
|% -5,79
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,48
|6.049.968.640
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|TUPRS
|599,50
|3.272.371.878
|% 2,22
|
|OYAKC
|43,94
|3.104.787.225
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,64
|5.551.627.650
|% 6,80
|
|ALBRK
|2,91
|1.102.675.317
|% -7,91
|
|ODAS
|7,58
|741.609.509
|% 2,71
|
|KOZAL
|26,08
|2.473.378.971
|% 0,31
|
|ASTOR
|37,08
|3.408.115.982
|% 8,55
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8764
|18,8834
|% 0,05
|
|Euro
|19,9228
|19,9295
|% -0,47
|
|Sterlin
|22,4596
|22,5722
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1519
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0156
|5,0408
|% 0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.101
|1.101
|-5,83
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.502
|7.555
|-69,00
|
|Yarım
|3.665
|3.697
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.849
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,78
|-0,18
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|0,25
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE