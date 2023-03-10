***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.03.2023 09:16
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 03/03/2023-09/03/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122611
BIST
11:545.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -26,84
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.119,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:51
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|AVTUR
|3,64
|5.102.802
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|144.179.688
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|300.654.371
|% 9,28
|
|IHYAY
|1,17
|55.877.374
|% 8,33
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,84
|47.424.427
|% -9,23
|
|DOBUR
|48,54
|9.108.508
|% -5,20
|
|TERA
|26,88
|33.925.170
|% -4,75
|
|EKIZ
|17,01
|71.476
|% -3,95
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,40
|2.210.033.831
|% -1,02
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|ASTOR
|50,00
|1.309.641.744
|% 2,04
|
|ADESE
|1,66
|228.866.507
|% 5,06
|
|ISCTR
|14,52
|1.580.961.482
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.256.875.678
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.144.604.349
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,22
|1.631.462.776
|% 1,53
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9633
|18,9701
|% 0,09
|
|Euro
|20,0951
|20,1080
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5969
|22,7102
|% 0,29
|
|Frank
|20,2936
|20,4159
|% 0,38
|
|Riyal
|5,0374
|5,0626
|% 0,07
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,97
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.591
|7.643
|13,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,11
|20,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,28
|0,04
|
|B. Petrol
|81,02
|81,02
|-0,57
|