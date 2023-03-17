***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.03.2023 09:35
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 10/03/2023-16/03/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125763
BIST
11:405.275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 45,38
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.260
11:4019,0047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 19,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
11:4020,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1272
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
11:401.179,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.179,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.182,57
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler11:38
|TUCLK
|31,30
|24.351.120
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.191.400
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,80
|776.448
|% 9,95
|
|CRFSA
|57,55
|31.529.504
|% 9,93
|
|VKFYO
|6,79
|10.666.009
|% 9,69
|
|MARKA
|10,60
|18.643.971
|% -9,94
|
|UMPAS
|3,67
|45.391
|% -7,09
|
|MMCAS
|4,68
|340.353
|% -6,40
|
|VKING
|45,00
|10.228.819
|% -5,22
|
|OTTO
|90,00
|17.370
|% -5,11
|
|ASTOR
|63,85
|2.621.957.829
|% 8,22
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|ASELS
|56,95
|903.457.371
|% 1,33
|
|THYAO
|133,60
|834.294.256
|% 1,06
|
|GOKNR
|20,32
|2.309.832.124
|% 4,31
|
|ISCTR
|14,95
|1.265.647.011
|% 1,70
|
|AKFGY
|4,11
|290.764.292
|% 9,02
|
|EKGYO
|7,38
|520.020.336
|% 2,36
|
|YKBNK
|11,53
|651.667.937
|% 1,50
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0012
|19,0063
|% 0,09
|
|Euro
|20,2549
|20,2661
|% 0,63
|
|Sterlin
|23,0003
|23,1156
|% 0,25
|
|Frank
|20,4611
|20,5844
|% 0,47
|
|Riyal
|5,0424
|5,0677
|% -0,05
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,64
|
|Altın Gr.
|1.179
|1.179
|6,33
|
|Cumhuriyet
|7.889
|8.008
|3,00
|
|Tam
|7.921
|8.006
|20,00
|
|Yarım
|3.883
|3.918
|10,00
|
|Çeyrek
|1.942
|1.959
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,89
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,39
|0,12
|
|B. Petrol
|75,38
|75,38
|0,68
|