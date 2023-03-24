***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.03.2023 08:11
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 17/03/2023-23/03/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127556
BIST
11:415.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,62
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4119,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4120,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0486
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:411.215,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:41
|SANEL
|15,97
|13.220.720
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.253.405
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.392.799
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.918.190
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.284.559
|% -10,00
|
|CANTE
|59,40
|214.097.603
|% -8,40
|
|POLTK
|2.036,60
|4.733.836
|% -4,80
|
|PKART
|25,46
|6.711.856
|% -2,97
|
|IMASM
|280,50
|1.290.283
|% -2,94
|
|ASTOR
|62,80
|1.796.762.660
|% 0,72
|
|THYAO
|129,60
|1.151.100.799
|% 0,15
|
|EREGL
|37,24
|1.134.671.670
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KATMR
|1,35
|100.670.514
|% 3,05
|
|ISCTR
|14,14
|1.003.334.503
|% -0,21
|
|YKBNK
|10,59
|511.965.480
|% 0,00
|
|GOKNR
|23,86
|1.002.493.696
|% 7,19
|
|KOZAL
|21,60
|824.690.537
|% 2,47
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0657
|19,0800
|% 0,29
|
|Euro
|20,5621
|20,5830
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,2817
|23,3984
|% -0,14
|
|Frank
|20,6891
|20,8137
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0607
|5,0860
|% 0,19
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,66
|
|Altın Gr.
|1.215
|1.215
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.210
|8.299
|-40,00
|
|Yarım
|4.025
|4.061
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.012
|2.030
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,13
|14,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,91
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
11:56ATEKS
Yüzde 5.15 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 047 adet işlem
-
11:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 45 artarak (% 0.38 ) 5, 600
-
11:55XU100
Endeks 5, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 17, 473.00 milyon TL de
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem