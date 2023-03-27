***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [GSIPD]İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/03/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKonu: Goldman Sachs International- 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.- DÜZELTMEPiyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarını https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablolarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 10 Nisan 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128170BIST