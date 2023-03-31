***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.03.2023 09:30
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 24/03/2023-30/03/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130014
BIST
10:264.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -41,71
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.876
En Düşük
4.842
10:2619,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
10:2620,9230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0154
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,1194
En Düşük
20,8509
10:261.221,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.221,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.219,10
BIST En Aktif Hisseler10:25
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|16.414.932
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|5.078.939
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|22.759.112
|% 9,94
|
|DIRIT
|5,82
|73.914
|% 8,79
|
|DGGYO
|42,94
|2.584.430
|% -9,98
|
|KUVVA
|41,00
|82.000
|% -6,65
|
|EMKEL
|9,38
|14.168.102
|% -6,39
|
|EMNIS
|43,48
|98.960
|% -5,44
|
|VBTYZ
|38,90
|765.543
|% -4,94
|
|TUPRS
|542,00
|359.365.123
|% 0,56
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|ASELS
|53,10
|341.496.208
|% 0,28
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|GOKNR
|22,30
|328.102.473
|% 1,18
|
|SKBNK
|2,44
|123.226.900
|% 4,27
|
|ISCTR
|13,33
|257.054.023
|% -1,41
|
|AKFYE
|19,14
|334.711.140
|% 0,74
|
|YKBNK
|9,75
|162.318.660
|% -1,61
|
|KOZAL
|21,46
|342.137.031
|% 2,48
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1816
|19,2103
|% 0,22
|
|Euro
|20,8905
|20,9218
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6856
|23,8044
|% 0,03
|
|Frank
|20,9071
|21,0330
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0963
|5,1218
|% 0,09
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.223
|1.224
|2,88
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.236
|8.332
|14,00
|
|Yarım
|4.037
|4.077
|7,00
|
|Çeyrek
|2.019
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|0,00
|