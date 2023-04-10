***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.04.2023 18:34
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Rapor Bildirimi- Tercüme Öncesi
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International‘ın 31/12/2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal raporların belirli bölümleri "PDF" dosya olarak ekte yer almaktadır.
Finansal tabloların asıllarına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresli internet sitesinden ulaşılabilir.
Goldman Sachs International‘ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının belirli bölümlerinin ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinden ulaşabilecekleri 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarının İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Goldman Sachs International 31/12/2022 tarihinde sona eren hesap dönemini içeren faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların Türkçe tercümesi en geç 25/04/2023 Tarihi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135793
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0345
|Açılış
|: 19,6480
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|Önceki Kapanış
|: 19,6750
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19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0739
|Açılış
|: 21,2900
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|Önceki Kapanış
|: 21,4450
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21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.231,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -10,64
|Açılış
|: 1.231,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|PCILT
|26,96
|38.514.683
|% -4,73
|
|BVSAN
|60,85
|249.672.916
|% -3,41
|
|TDGYO
|4,84
|18.495.358
|% -3,20
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|ASTOR
|56,75
|2.010.128.989
|% 0,09
|
|ALFAS
|352,00
|1.289.984.296
|% 5,23
|
|AKFYE
|14,71
|971.812.162
|% -3,03
|
|EKSUN
|71,75
|881.645.281
|% -2,38
|
|SDTTR
|118,20
|293.962.605
|% 0,34
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2590
|19,2630
|% 0,14
|
|Euro
|20,8967
|20,9206
|% -0,34
|
|Sterlin
|23,7534
|23,8725
|% -0,25
|
|Frank
|21,0708
|21,1977
|% -0,46
|
|Riyal
|5,1179
|5,1436
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.988
|-20,26
|
|Altın Gr.
|1.231
|1.231
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.483
|8.564
|1,00
|
|Yarım
|4.143
|4.191
|1,00
|
|Çeyrek
|2.071
|2.095
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,33
|15,34
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem