***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.04.2023 08:57
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International Varant Alım Satım İşlem Bildirimi
Goldman Sachs International tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen varantların Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25. Maddesi uyarınca 07/04/2023-13/04/2023 dönemine ilişkin yapılan varant alım satım işlemleri ile ilgili tablo ekte yer almaktadır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137919
BIST
18:105.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
0
En Düşük
0
18:1019,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0547
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3928
En Düşük
19,2983
18:1021,4499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0961
|Açılış
|: 21,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5800
|
21,4741
En Düşük
21,3162
18:101.271,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,28
|Açılış
|: 1.271,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.266,03
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GARAN
|29,46
|1.715.471.803
|% 7,63
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|ONCSM
|101,20
|98.580.336
|% 0,00
|
|TBORG
|36,50
|780.940
|% 0,00
|
|SNPAM
|13,40
|210.058
|% 0,00
|
|KLNMA
|11,74
|658.594
|% 0,00
|
|ZEDUR
|43,40
|3.075.673
|% 0,00
|
|THYAO
|137,10
|5.228.301.894
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|EREGL
|36,30
|3.198.442.070
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|SISE
|44,50
|2.028.333.540
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,78
|4.828.322.392
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,12
|2.488.725.454
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,00
|1.265.475.313
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,47
|291.689.505
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,32
|1.114.574.202
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3646
|19,3735
|% 0,28
|
|Euro
|21,4362
|21,4499
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,1858
|24,3071
|% 0,20
|
|Frank
|21,7137
|21,8445
|% 0,31
|
|Riyal
|5,1456
|5,1715
|% 0,15
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.042
|2.043
|2,46
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|3,12
|
|Cumhuriyet
|8.691
|8.822
|180,00
|
|Tam
|8.717
|8.802
|11,00
|
|Yarım
|4.258
|4.307
|5,00
|
|Çeyrek
|2.129
|2.153
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,06
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|0,22
|