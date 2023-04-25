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***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

25.04.2023 12:10
***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Konu: Goldman Sachs International 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar- Tercüme Sonrası
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
Finansal raporun aslına https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresli internet sitesinden ulaşılabilir.       
Goldman Sachs International'ın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Söz konusu tercüme, Goldman Sachs International'in denetçileri veya yöneticileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme niteliğinde olmayıp tamamıyla yatırımcı adaylarının https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html  adresinden ulaşabilecekleri 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait ilişkin faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar ve söz konusu finansal tablolar ile ilgili dipnotların İngilizce versiyonundan alınmıştır ve İngilizce versiyon ile birlikte geçerlidir. İngilizce ve Türkçe versiyonlar arasında çelişki bulunması halinde İngilizce versiyon esas alınmalıdır.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140664


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Yarım 4.414 4.480 -14,00  
Çeyrek 2.207 2.254 -7,00  
Gümüş.Ons 24,52 24,56 -0,63  
Gümüş Gr. 15,47 15,48 -0,23  
B. Petrol 82,06 82,06 -0,48  
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