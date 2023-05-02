***GSIPD* *UNS* *UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.05.2023 17:19
***GSIPD******UNS******UNLUS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [GSIPD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Konu: Goldman Sachs International- 31/03/2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin Finansal Raporlar Hk.
Piyasa yapıcısı olduğumuz Goldman Sachs International'ın tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31/03/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları 16/05/2023 tarihine kadar https://www.goldmansachs.com/investor-relations/financials/subsidiary-financial-info/gsi/index.html adresinde İngilizce olarak yayınlanacaktır. Goldman Sachs International'ın 31/03/2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31/03/2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 16/05/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144723
BIST
17:594.508
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|Değişim
|: -2,38%
|| -109,97
|Açılış
|: 4.628
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|: 1.240,09
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1.259,77
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:59
|GRTRK
|25,74
|8.301.279
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|106.292.597
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|12.451.128
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|9.954.881
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|32.383.196
|% 9,98
|
|GESAN
|60,30
|970.596.749
|% -10,00
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|FLAP
|7,11
|172.783.135
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,46
|23.431.321
|% -10,00
|
|BEYAZ
|13,86
|29.595.394
|% -10,00
|
|THYAO
|126,50
|4.084.098.249
|% -1,02
|
|EREGL
|32,20
|2.402.229.346
|% -2,84
|
|KOPOL
|45,00
|1.989.067.027
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,95
|1.908.596.941
|% 9,96
|
|SISE
|36,58
|1.769.862.198
|% -0,76
|
|EKGYO
|5,77
|971.771.434
|% -3,99
|
|YKBNK
|9,35
|1.129.745.669
|% -1,27
|
|ADESE
|1,25
|124.151.871
|% -0,79
|
|KOZAL
|17,81
|1.684.436.167
|% -5,67
|
|ISCTR
|10,71
|915.698.716
|% -1,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4597
|19,4634
|% 0,12
|
|Euro
|21,4121
|21,4222
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,1798
|24,3010
|% -0,22
|
|Frank
|21,6750
|21,8056
|% 0,17
|
|Riyal
|5,1748
|5,2007
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.012
|2.013
|29,94
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|16,22
|
|Cumhuriyet
|8.957
|9.093
|-145,00
|
|Tam
|9.161
|9.483
|130,00
|
|Yarım
|4.445
|4.610
|50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.298
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|15,76
|15,77
|0,13
|
|B. Petrol
|76,03
|76,03
|-3,28
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