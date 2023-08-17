***GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.08.2023 11:38
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GSRAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/08/2023) Kapanış tarihi düzeltilmiştir. Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186336
BIST
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14:367.769
En Düşük
|Değişim
|: 1,40%
|| 106,95
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
14:3627,1005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0575
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
14:3629,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1433
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
14:361.654,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.654,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.657,45
En Düşük
1.642,81
BIST En Aktif Hisseler14:34
|GSRAY
|6,85
|360.880.842
|% 10,04
|
|FZLGY
|19,69
|676.531.665
|% 10,00
|
|SDTTR
|356,40
|1.535.043.698
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|317.930.157
|% 10,00
|
|KONYA
|5.310,10
|257.131.549
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|5.848.399
|% -9,98
|
|GMTAS
|12,15
|22.110.857
|% -4,93
|
|ALKIM
|36,94
|101.009.556
|% -4,55
|
|IZMDC
|8,25
|329.451.665
|% -4,51
|
|OZSUB
|27,62
|60.666.992
|% -4,03
|
|THYAO
|260,30
|6.620.028.226
|% 2,28
|
|EREGL
|43,02
|5.071.015.308
|% 3,26
|
|TUPRS
|122,10
|4.464.641.758
|% 2,43
|
|ASTOR
|135,60
|4.406.902.477
|% 3,27
|
|YKBNK
|16,53
|2.736.369.874
|% 1,66
|
|ZOREN
|5,13
|1.856.417.067
|% 4,06
|
|SKBNK
|4,22
|1.004.325.742
|% 2,43
|
|EKGYO
|8,98
|1.946.683.872
|% 1,24
|
|YKBNK
|16,53
|2.736.369.874
|% 1,66
|
|ADESE
|1,99
|305.130.387
|% -1,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0956
|27,1006
|% 0,21
|
|Euro
|29,5566
|29,5791
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4439
|34,6166
|% 0,24
|
|Frank
|30,7244
|30,9094
|% 0,26
|
|Riyal
|7,2053
|7,2414
|% 0,11
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|7,00
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|6,97
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.081
|11.143
|19,00
|
|Yarım
|5.558
|5.597
|10,00
|
|Çeyrek
|2.770
|2.798
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,84
|0,31
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|0,75
|