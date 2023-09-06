***GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.09.2023 09:31
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.BE (Kaydi Pay, Miktar: 1.212.181,519 TL nominal, Aracı: ZRY, Kapanış Tarihi: 06.09.2023) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191931
BIST
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10:488.250
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 13,44
|Açılış
|: 8.292
|
|Önceki Kapanış
|: 8.236
|
8.224
En Yüksek
8.299
10:4826,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 23,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,9000
|
26,8406
En Düşük
26,6949
10:4828,7897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0685
|Açılış
|: 20,1596
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2692
|
28,9526
En Düşük
28,6551
10:481.658,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,60
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ONCSM
|247,60
|108.203.213
|% 10,00
|
|ARZUM
|56,10
|38.647.929
|% 10,00
|
|ISBTR
|102.307,50
|613.845
|% 10,00
|
|GLBMD
|34,60
|14.486.680
|% 9,98
|
|ENERY
|229,40
|106.330.570
|% 9,97
|
|ISKPL
|12,24
|26.102.943
|% -10,00
|
|BRSAN
|727,20
|339.258.357
|% -9,99
|
|ALCAR
|754,80
|132.864.678
|% -8,26
|
|BRYAT
|2.441,00
|322.880.301
|% -8,16
|
|EKIZ
|38,84
|383.895
|% -7,26
|
|EREGL
|46,80
|2.691.802.199
|% 1,74
|
|SISE
|55,10
|2.319.831.536
|% 2,42
|
|EKGYO
|9,47
|1.640.743.626
|% 0,32
|
|ASELS
|39,74
|1.488.854.288
|% 3,22
|
|KRDMD
|27,14
|1.141.031.356
|% 0,44
|
|EKGYO
|9,47
|1.640.743.626
|% 0,32
|
|EREGL
|46,80
|2.691.802.199
|% 1,74
|
|YKBNK
|17,19
|986.452.272
|% 0,29
|
|ZOREN
|4,90
|270.110.069
|% -0,20
|
|SISE
|55,10
|2.319.831.536
|% 2,42
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8096
|26,8271
|% 0,21
|
|Euro
|28,7830
|28,7872
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,6045
|33,7730
|% 0,24
|
|Frank
|30,0325
|30,2134
|% 0,22
|
|Riyal
|7,1280
|7,1637
|% 0,21
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|1,60
|
|Cumhuriyet
|11.275
|11.445
|11,00
|
|Tam
|11.008
|11.106
|-38,00
|
|Yarım
|5.521
|5.574
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,14
|20,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|89,57
|89,57
|-0,47
|