***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 16:49
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822031
BIST
17:28111.232
En Yüksek
|Değişim
|: -3,42%
|| -3.939,66
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
111.190
17:286,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0228
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1775
En Düşük
6,1506
17:286,7837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0862
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7839
En Düşük
6,6963
17:28328,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,25
|Açılış
|: 328,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
328,33
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|KRONT
|24,40
|85.118.644
|% 18,56
|
|OYAYO
|3,38
|60.967.982
|% 14,97
|
|OLMIP
|4,73
|18.266.160
|% 10,51
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|ALGYO
|15,33
|150.178.870
|% -13,88
|
|IHYAY
|1,16
|103.245.620
|% -11,45
|
|BURCE
|6,70
|4.411.331
|% -11,38
|
|BRSAN
|11,67
|182.316.913
|% -10,92
|
|KLGYO
|3,49
|38.218.044
|% -10,51
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ASELS
|28,06
|1.145.511.411
|% -3,24
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|GARAN
|10,20
|486.043.959
|% -4,05
|
|IHLGM
|1,29
|545.274.155
|% -3,01
|
|KRDMD
|2,78
|851.080.960
|% -4,47
|
|EKGYO
|1,49
|343.693.258
|% -1,97
|
|THYAO
|12,43
|2.445.096.122
|% -6,12
|
|ODAS
|2,05
|325.472.228
|% -5,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9279
|7,9676
|% 0,11
|
|Frank
|6,3508
|6,3891
|% 1,20
|
|Riyal
|1,6413
|1,6495
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.653
|16,13
|
|Altın Gr.
|328
|328
|3,93
|
|Cumhuriyet
|2.171
|2.204
|23,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|28,16
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|13,62
|
|Çeyrek
|525
|536
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,97
|50,97
|-1,84
|
Seans Raporu
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17:40XU030
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