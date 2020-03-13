***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:42
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828101
BIST
11:4594.606
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 966,37
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
11:456,2833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0340
|Açılış
|: 6,2860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2638
11:457,0444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0285
|Açılış
|: 7,0340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
7,0109
11:45319,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,80
|Açılış
|: 319,56
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|YKGYO
|1,81
|2.989.606
|% 7,10
|
|CLEBI
|66,35
|1.777.121
|% 7,02
|
|AKGRT
|5,06
|2.836.688
|% -15,38
|
|ECZYT
|9,81
|20.291.423
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|73.537
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.953,60
|3.954
|% -10,00
|
|ASELS
|24,62
|434.640.703
|% 1,07
|
|THYAO
|8,61
|365.102.588
|% 1,53
|
|GARAN
|9,05
|219.614.130
|% 3,55
|
|YKBNK
|2,19
|146.206.167
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,01
|131.083.897
|% 0,50
|
|ODAS
|1,29
|96.694.929
|% -2,27
|
|IHLGM
|0,87
|63.224.183
|% -3,33
|
|YKBNK
|2,19
|146.206.167
|% 2,82
|
|KRDMD
|2,01
|131.083.897
|% 0,50
|
|EKGYO
|1,16
|70.578.639
|% 0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9030
|7,9426
|% -0,10
|
|Frank
|6,6303
|6,6702
|% -0,49
|
|Riyal
|1,6697
|1,6781
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,90
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,66
|
|Cumhuriyet
|2.127
|2.159
|7,00
|
|Tam
|2.114
|2.167
|-0,83
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,41
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,66
|15,69
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,05
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|1,08
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