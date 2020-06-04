***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2020 16:08
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849129
BIST
17:28109.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 400,38
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
17:286,7522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
17:287,6457
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0701
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6562
En Düşük
7,5332
17:28370,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 2,80
|Açılış
|: 370,34
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|3,63
|72.019.830
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.060.712
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|DERAS
|5,18
|42.043.523
|% 9,98
|
|MRSHL
|92,55
|31.700.255
|% 9,98
|
|AVGYO
|2,16
|41.923.678
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.076.181
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|1.217.527.532
|% 0,88
|
|ASELS
|31,84
|1.075.301.935
|% 0,25
|
|GARAN
|8,17
|882.527.213
|% -0,61
|
|PETKM
|3,82
|865.286.296
|% 4,09
|
|EKGYO
|1,65
|598.916.402
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,65
|598.916.402
|% -0,60
|
|PETKM
|3,82
|865.286.296
|% 4,09
|
|IHLGM
|1,39
|237.394.212
|% 2,21
|
|TSKB
|1,15
|160.197.211
|% 0,00
|
|KARSN
|1,89
|257.458.762
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4769
|8,5194
|% 0,34
|
|Frank
|7,0294
|7,0718
|% 0,67
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|7,59
|
|Altın Gr.
|371
|371
|3,22
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|16,50
|
|Tam
|2.483
|2.514
|16,90
|
|Yarım
|1.212
|1.227
|8,20
|
|Çeyrek
|606
|614
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,01
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-0,20
|