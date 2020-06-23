***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.06.2020 14:20
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852475
BIST
14:17115.777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 587,36
|Açılış
|: 115.617
|
|Önceki Kapanış
|: 115.190
|
116.279
En Düşük
115.555
14:176,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0132
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8614
En Düşük
6,8383
14:177,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7000
|
7,7524
En Düşük
7,6969
14:17387,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,22
|Açılış
|: 387,49
|
|Önceki Kapanış
|: 386,29
|
388,04
En Düşük
384,72
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|4,54
|8.439.099
|% 9,93
|
|SAMAT
|2,34
|17.613.851
|% 9,86
|
|AYEN
|4,01
|112.328.391
|% 9,86
|
|DGKLB
|2,48
|40.301.580
|% 9,73
|
|POLTK
|137,30
|308.445
|% 8,20
|
|EKIZ
|11,45
|7.192.789
|% -9,98
|
|TACTR
|6,01
|597.464
|% -9,90
|
|EGCYO
|1,43
|1.050.998
|% -9,49
|
|ARTI
|2,18
|656.907
|% -9,17
|
|KSTUR
|44,54
|45.050
|% -7,21
|
|KRDMD
|2,99
|1.065.188.087
|% 2,75
|
|KARSN
|2,72
|864.904.833
|% 6,67
|
|TSPOR
|7,90
|555.506.769
|% -5,95
|
|ODAS
|2,17
|543.946.469
|% 2,36
|
|GARAN
|8,48
|542.412.284
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,41
|524.559.480
|% 5,22
|
|KRDMD
|2,99
|1.065.188.087
|% 2,75
|
|KARSN
|2,72
|864.904.833
|% 6,67
|
|ODAS
|2,17
|543.946.469
|% 2,36
|
|ALBRK
|1,68
|327.978.881
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5097
|8,5524
|% -0,00
|
|Frank
|7,2224
|7,2659
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,74
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.526
|2,90
|
|Tam
|2.579
|2.590
|3,00
|
|Yarım
|1.256
|1.267
|1,50
|
|Çeyrek
|630
|634
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,03
|
|B. Petrol
|43,83
|43,83
|0,75
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:33PEKGY
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.19 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 847 adet işlem
-
14:32SEKFK
Yüzde 4.19 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 037, 746 adet işlem
-
14:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TOASO, KRDMD, TTKOM
-
14:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 467, 72 artarak (% 0.44 ) 107, 920
-
14:31
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TACTR, EKIZ, EGCYO