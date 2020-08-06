GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.836.380
|% 9,98
|KLGYO
|8,71
|37.128.149
|% 9,97
|GLRYH
|16,58
|51.296.257
|% 9,95
|RAYSG
|6,19
|19.393.872
|% 9,95
|CRDFA
|5,88
|55.055.280
|% 9,91
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,5372
|9,5851
|% 3,52
|Frank
|7,9636
|8,0116
|% 3,08
|Riyal
|1,9322
|1,9419
|% 3,15
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,23
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,15
|1,18
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,58
|0,48
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
Seans Raporu
- 16:42DENCM Yüzde -7.69 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 176, 898 adet işlem
- 16:41AKSGY Yüzde -8.31 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 257 adet işlem
- 16:40EGGUB Yüzde -8.18 oranında düşüşle 87.05 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 385 adet işlem
- 16:39YKGYO Yüzde -9.71 oranında düşüşle 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 082, 658 adet işlem
- 16:38GENTS Yüzde -6.72 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 953, 854 adet işlem