***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:03
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875229
BIST
10:191.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,74
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.113
10:197,4982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4982
En Düşük
7,4788
10:198,8931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8947
En Düşük
8,8600
10:19473,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,47
|Açılış
|: 473,26
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,50
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:17
|VAKFN
|4,05
|4.570.153
|% 1.171,61
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|53.632.955
|% -9,99
|
|SODSN
|15,50
|107.601
|% -7,90
|
|FRIGO
|22,02
|160.262
|% -7,09
|
|CRDFA
|4,27
|11.653.201
|% -6,36
|
|PETKM
|4,42
|114.123.993
|% 0,45
|
|SISE
|6,42
|99.966.991
|% 1,10
|
|SASA
|16,58
|97.046.981
|% 1,91
|
|KRDMD
|3,12
|63.886.568
|% 0,32
|
|FENER
|30,64
|53.632.955
|% -9,99
|
|PETKM
|4,42
|114.123.993
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,12
|63.886.568
|% 0,32
|
|SISE
|6,42
|99.966.991
|% 1,10
|
|IHLAS
|1,07
|13.184.236
|% 1,90
|
|ALBRK
|1,53
|17.393.449
|% 0,66
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4961
|7,4987
|% 0,12
|
|Euro
|8,8891
|8,8936
|% 0,20
|
|Sterlin
|9,6285
|9,6768
|% 0,01
|
|Frank
|8,2269
|8,2765
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% 0,06
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|7,60
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,26
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,04
|
|B. Petrol
|41,27
|41,27
|0,74
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Seans Raporu
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