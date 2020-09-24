***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 11:28
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876429
BIST
12:481.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,78
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:487,6987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:488,9729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0032
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:48458,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,21
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:46
|CRFSA
|23,98
|21.128.433
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.756.795
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|ACSEL
|14,76
|22.695.474
|% 9,99
|
|AYCES
|113,40
|1.607.579
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.271.154
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.310.629
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|GARAN
|6,61
|202.958.711
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,28
|526.727.845
|% -0,30
|
|ADESE
|2,38
|329.613.499
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|186.017.245
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,36
|234.779.056
|% 2,16
|
|SISE
|6,82
|599.665.703
|% 0,44
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6890
|7,6926
|% -0,11
|
|Euro
|8,9579
|8,9656
|% -0,12
|
|Sterlin
|9,7717
|9,8207
|% -0,04
|
|Frank
|8,2812
|8,3311
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0478
|2,0581
|% 0,00
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-12,57
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.033
|3.108
|-37,59
|
|Yarım
|1.466
|1.503
|-18,19
|
|Çeyrek
|735
|752
|-9,09
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|5,46
|5,47
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,70
|41,70
|-0,07
|