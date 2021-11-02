***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2021 10:35
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973906
BIST
10:381.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,29
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.543
En Düşük
1.537
10:389,5075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0288
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5631
En Düşük
9,4895
10:3811,0461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0285
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1023
En Düşük
11,0398
10:38550,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,65
|Açılış
|: 550,51
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
549,11
BIST En Aktif Hisseler10:38
|HEDEF
|3,77
|85.039.784
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,30
|5.993.686
|% 9,82
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ERBOS
|119,10
|70.494.088
|% 6,62
|
|RALYH
|7,61
|29.881.807
|% 6,43
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|AKFGY
|5,60
|14.467.943
|% -8,05
|
|MAKTK
|3,37
|7.218.875
|% -7,67
|
|KARYE
|22,50
|25.468.073
|% -7,41
|
|BIOEN
|22,88
|76.383.963
|% -7,37
|
|GARAN
|10,31
|865.524.079
|% 1,78
|
|TSPOR
|5,94
|239.896.056
|% -0,34
|
|SASA
|30,64
|204.270.828
|% 2,07
|
|AKBNK
|6,06
|196.712.368
|% 1,85
|
|THYAO
|15,24
|193.850.992
|% -0,26
|
|GARAN
|10,31
|865.524.079
|% 1,78
|
|YKBNK
|2,85
|190.662.828
|% 1,79
|
|GSRAY
|3,90
|185.954.506
|% -1,76
|
|TSPOR
|5,94
|239.896.056
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,04
|72.501.533
|% 0,49
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5045
|9,5075
|% -0,30
|
|Euro
|11,0392
|11,0461
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,9925
|13,0577
|% -0,00
|
|Frank
|10,4420
|10,5049
|% -0,04
|
|Riyal
|2,5355
|2,5482
|% 0,03
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|1,97
|
|Altın Gr.
|551
|551
|0,79
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|85,14
|85,14
|0,43
|
Seans Raporu
10:38
daha fazla
-
10:48VERTU
Yüzde 5.08 oranında artışla 22.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 120, 545 adet işlem
-
10:45RALYH
Yüzde 6.71 oranında artışla 7.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 689, 007 adet işlem
-
10:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, KOZAL, BIMAS
-
10:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, VAKBN
-
10:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 78 artarak (% 0.28 ) 1, 350