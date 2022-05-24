***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 10:14
***GSRAY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GSRAY]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GSRAY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031953
BIST
10:472.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,91
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.394
En Düşük
2.376
10:4716,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2260
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
16,1619
En Düşük
15,9172
10:4717,3513
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,3153
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,3542
En Düşük
16,8668
10:47961,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 13,03
|Açılış
|: 961,82
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
962,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KGYO
|4,76
|1.186.411
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|15.798.363
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|61.482.399
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,80
|45.311.632
|% 8,73
|
|LIDER
|19,23
|38.190.194
|% 6,24
|
|SELVA
|9,65
|4.734.653
|% -5,39
|
|SEYKM
|7,68
|24.085.932
|% -5,19
|
|PRKAB
|36,40
|62.977.250
|% -5,06
|
|EMNIS
|23,00
|101.752
|% -4,09
|
|IMASM
|43,08
|8.518.063
|% -3,84
|
|GARAN
|15,23
|729.008.475
|% 0,40
|
|THYAO
|42,90
|667.851.193
|% -0,14
|
|SISE
|19,67
|453.004.378
|% 1,65
|
|HEKTS
|29,24
|358.538.364
|% 3,54
|
|ASELS
|23,32
|315.660.400
|% -1,19
|
|SKBNK
|1,26
|90.867.511
|% -0,79
|
|GARAN
|15,23
|729.008.475
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,54
|114.359.486
|% -1,17
|
|YKBNK
|4,36
|192.522.218
|% -0,91
|
|HALKB
|5,22
|193.681.169
|% 3,16
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1442
|16,1516
|% 1,42
|
|Euro
|17,3281
|17,3513
|% 1,85
|
|Sterlin
|20,2314
|20,3328
|% 1,26
|
|Frank
|16,6863
|16,7869
|% 1,61
|
|Riyal
|4,2841
|4,3056
|% 1,26
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,71
|
|Altın Gr.
|961
|961
|12,17
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,12
|
Seans Raporu
10:47
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