***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
19.11.2020 18:45
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.06.2020 - 31.05.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
19.11.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 19.11.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889290
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 18,30
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.326
En Düşük
1.278
18:057,5892
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,1268
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
18:059,0009
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -0,1493
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
18:05454,15
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -9,98
|Açılış
|: 454,15
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|891,30
|13.804.182
|% 10,00
|
|GUBRF
|41,58
|660.038.054
|% 10,00
|
|IZTAR
|12,76
|4.091.094
|% 10,00
|
|KLMSN
|17,05
|160.928.856
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|2.205.588
|% 10,00
|
|YBTAS
|17.100,00
|1.081.113
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|837.626
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|26.899.371
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|4.052.828
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|166.665.375
|% -9,70
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 3,19
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 6,14
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 7,57
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 1,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5799
|7,5854
|% -1,69
|
|Euro
|8,9831
|9,0002
|% -1,64
|
|Sterlin
|9,9940
|10,0441
|% -2,12
|
|Frank
|8,2802
|8,3301
|% -1,81
|
|Riyal
|2,0153
|2,0254
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,62
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-10,95
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,82
|5,83
|-0,20
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, CASA, SKTAS, IZTAR, KLMSN, PKENT, YESIL, SEKUR, GUBRF, SAFKR
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MARKA, MARTI, EUYO, YBTAS