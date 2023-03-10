***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEren Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.06.2022-31.05.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimizin 01.06.2022-31.05.2023 Hesap Dönemi için yıl sonu ve sonrasındaki ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Park Plaza Apt. N14/24 Sarıyer-İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili'nde 658491-0 numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'nde 3530590301 numarasıyla kayıtlı 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122806BIST