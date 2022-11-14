***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS¸irketimiz esas so¨zles¸mesinin 7405 sayılı Spor Kulu¨pleri ve Spor Federasyonları Kanunu (Spor Kulu¨pleri Kanunu) ve Spor Anonim S¸irketlerinin Esas So¨zles¸mesinin Asgari I·c¸erigˆi, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipligˆi, Sermayesi ve Organlarına I·lis¸kin Usul ve Esaslar Tebligˆi'ne (Spor Anonim S¸irketleri Tebligˆi) uyumu kapsamında S¸irketimiz esas so¨zles¸mesinde yer alan "S¸irket'in I·s¸letme Konusu" bas¸lıklı 4'u¨ncu¨ maddesi, "Paylar" bas¸lıklı 8'inci maddesi ve "Yo¨netim Kurulu" bas¸lıklı 13'u¨ncu¨ maddesinin tadil edilmesi ile S¸irket esas so¨zles¸mesine "Bu¨tc¸enin Hazırlanması, Yu¨ru¨rlu¨gˆe Konulması ve Uygulama Usulu¨" bas¸lıklı 28'inci madde ile "Menfaat Sagˆlamama" bas¸lıklı 29'uncu maddenin eklenmesine ilis¸kin esas so¨zles¸me degˆis¸ikligˆine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun go¨ru¨s¸ verildiğine dair bildirim yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu değişiklik metnine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan da uygun görüş alınması sonrasında ilgili değişiklik Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079822BIST