Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

14.11.2022 17:18
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

S¸irketimiz esas so¨zles¸mesinin 7405 sayılı Spor Kulu¨pleri ve Spor Federasyonları Kanunu (Spor Kulu¨pleri Kanunu) ve Spor Anonim S¸irketlerinin Esas So¨zles¸mesinin Asgari I·c¸erigˆi, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipligˆi, Sermayesi ve Organlarına I·lis¸kin Usul ve Esaslar Tebligˆi'ne (Spor Anonim S¸irketleri Tebligˆi) uyumu kapsamında S¸irketimiz esas so¨zles¸mesinde yer alan "S¸irket'in I·s¸letme Konusu" bas¸lıklı 4'u¨ncu¨ maddesi, "Paylar" bas¸lıklı 8'inci maddesi ve "Yo¨netim Kurulu" bas¸lıklı 13'u¨ncu¨ maddesinin tadil edilmesi ile S¸irket esas so¨zles¸mesine "Bu¨tc¸enin Hazırlanması, Yu¨ru¨rlu¨gˆe Konulması ve Uygulama Usulu¨" bas¸lıklı 28'inci madde ile "Menfaat Sagˆlamama" bas¸lıklı 29'uncu maddenin eklenmesine ilis¸kin esas so¨zles¸me degˆis¸ikligˆine Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun go¨ru¨s¸ verildiğine dair bildirim yazısı Şirketimize tebliğ edilmiştir. Söz konusu değişiklik metnine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı'ndan da uygun görüş alınması sonrasında ilgili değişiklik Şirketimiz Genel Kurulu'nun onayına sunulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079822


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.570
Değişim :  2,57% |  114,67
Açılış :  4.452  
Önceki Kapanış :  4.456  
En Yüksek
4.571 En Düşük
4.450
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IEYHO 1,87 157.445.516 % 10,00  
KRPLS 10,56 227.950.332 % 10,00  
GZNMI 52,80 189.394.205 % 10,00  
CONSE 9,46 339.798.411 % 10,00  
KONTR 178,20 724.758.071 % 10,00  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,5483 18,6124 % 0,36  
Euro 19,1804 19,2675 % 0,25  
Sterlin 21,7668 21,8759 % -0,61  
Frank 19,6648 19,7833 % 0,16  
Riyal 4,9349 4,9596 % 0,36  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 1,87  
Altın Gr. 1.059 1.059 4,63  
Cumhuriyet 7.115 7.121 18,00  
Tam 6.991 7.126 108,00  
Yarım 3.395 3.484 53,00  
Çeyrek 1.697 1.741 26,00  
Gümüş.Ons 21,84 21,88 0,21  
Gümüş Gr. 13,06 13,08 0,16  
B. Petrol 94,25 94,25 -1,74  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru