***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.05.2018AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ‘nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 2.700.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi için yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 19 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir. 25 Kasım 2019 tarihli 9958 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 300. sayfasında ilan edilmiştir.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No7 19/11/2019 25/11/2019 9958http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832050BIST