***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
25.03.2020 13:56
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.05.2018
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 7. maddesinde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmış olması, diğer bir deyişle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL'ye ulaşmış olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği ‘nin 5. ve 6. maddeleri uyarınca, yeni kayıtlı sermaye tavanının, çıkarılmış sermayenin 5 katı olan 2.700.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi, Teşekkül Tarzı Ve Nev'i" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesi için yasal işlemler usulüne uygun bir şekilde tamamlanmış olup 19 Kasım 2019 tarihinde tescil edilmiştir. 25 Kasım 2019 tarihli 9958 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 300. sayfasında ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 19/11/2019 25/11/2019 9958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832050
BIST
15:0389.044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -242,66
|Açılış
|: 90.519
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|Önceki Kapanış
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91.959
En Düşük
88.123
15:036,4476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3790
15:036,9683
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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341,49
En Düşük
328,77
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|% 10,00
|
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|
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|12.420.240
|% -9,99
|
|HALKS
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|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
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|439.717
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|11.774
|% -6,15
|
|THYAO
|8,69
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|% 4,83
|
|ASELS
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|943.242.003
|% 1,58
|
|GARAN
|7,63
|915.114.137
|% 0,66
|
|ISFIN
|2,93
|289.665.207
|% -1,01
|
|YKBNK
|1,88
|268.353.937
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|268.353.937
|% -1,05
|
|ODAS
|1,26
|159.899.327
|% -0,79
|
|GARAN
|7,63
|915.114.137
|% 0,66
|
|THYAO
|8,69
|969.726.375
|% 4,83
|
|ISFIN
|2,93
|289.665.207
|% -1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6339
|7,6722
|% 1,50
|
|Frank
|6,5462
|6,5856
|% 0,57
|
|Riyal
|1,7105
|1,7191
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.611
|-11,37
|
|Altın Gr.
|332
|333
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
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|14,25
|-0,05
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|-0,01
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|B. Petrol
|26,23
|26,23
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