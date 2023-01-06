***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.03.2020AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Kasım 2022 tarihli kararı ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyumu kapsamında? Şirketimizin esas sözleşmesinde yer alan "Şirket'in İşletme Konusu" başlıklı 4'üncü maddesi, "Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı 28'inci madde ile "Menfaat Sağlamama" başlıklı 29'uncu maddenin eklenmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri 02.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05.01.2023 tarih, 10741 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4 02/01/2023 05/01/2023 107418 02/01/2023 05/01/2023 1074113 02/01/2023 05/01/2023 1074128 02/01/2023 05/01/2023 1074129 02/01/2023 05/01/2023 10741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095386BIST