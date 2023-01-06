***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
06.01.2023 17:14
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Kasım 2022 tarihli kararı ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ve Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği'ne uyumu kapsamında? Şirketimizin esas sözleşmesinde yer alan "Şirket'in İşletme Konusu" başlıklı 4'üncü maddesi, "Paylar" başlıklı 8'inci maddesi ve "Yönetim Kurulu" başlıklı 13'üncü maddesinin tadil edilmesi ile Şirket esas sözleşmesine "Bütçenin Hazırlanması, Yürürlüğe Konulması ve Uygulama Usulü" başlıklı 28'inci madde ile "Menfaat Sağlamama" başlıklı 29'uncu maddenin eklenmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri 02.01.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 05.01.2023 tarih, 10741 sayılı TTSG de yayınlanmıştır.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 02/01/2023 05/01/2023 10741
8 02/01/2023 05/01/2023 10741
13 02/01/2023 05/01/2023 10741
28 02/01/2023 05/01/2023 10741
29 02/01/2023 05/01/2023 10741
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095386
BIST