***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme









***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.03.2023Açıklamalar07.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermaye Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarih 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4,8.13,28.29 02/01/2023 05/01/2023 107417 02/05/2023 05/05/2023 10825http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148159BIST