***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme
08.05.2023 17:46
***GSRAY*** GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.03.2023
Açıklamalar
07.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanan Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermaye Teşekkül Tarzı ve Nev'i" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil tasarısı 02.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 05.05.2023 tarih 10825 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Söz konusu değişiklikleri içeren güncel Esas Sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4,8.13,28.29 02/01/2023 05/01/2023 10741
7 02/05/2023 05/05/2023 10825
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148159
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0076
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0155
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.272,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.272,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|9,68
|414.296.052
|% 10,00
|
|KAPLM
|76,45
|10.134.422
|% 10,00
|
|BURVA
|33,04
|33.372.851
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.875.915
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.727.519
|% 9,98
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|21.169.017
|% -9,94
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|POLHO
|8,12
|208.155.211
|% -9,78
|
|ULAS
|12,75
|6.138.697
|% -8,60
|
|THYAO
|132,80
|3.533.215.468
|% 5,82
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|EREGL
|30,62
|2.237.778.081
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|SISE
|38,40
|1.905.064.185
|% 4,23
|
|EKGYO
|5,55
|1.041.718.791
|% 5,11
|
|ISCTR
|11,71
|2.105.421.692
|% 9,95
|
|KRDMD
|14,43
|2.566.221.955
|% 7,53
|
|YKBNK
|9,91
|1.755.671.838
|% 7,72
|
|SKBNK
|2,24
|352.419.460
|% 6,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5031
|19,5062
|% -0,04
|
|Euro
|21,5108
|21,5156
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,5720
|24,6953
|% -0,02
|
|Frank
|21,8579
|21,9896
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.028
|2.029
|10,97
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,51
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,69
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|16,08
|16,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
|